Vernichtendes Urteil: Kai Havertz fehlt Premier-League-Qualität – "Arm ausreißen" für den FC Bayern?

Nach Meinung von Glen Johnson hat der FC Chelsea in diesem Sommer keine andere Wahl als Kai Havertz zu verkaufen. Der ehemalige Blues-Spieler und englische Nationalspieler geht zudem davon aus, dass Havertz' großes Ziel die Rückkehr in die Bundesliga ist. Vielleicht zum FC Bayern?

Aufgrund des Transferbooms, der beim FC Chelsea auch in diesem Sommer anhalten wird, ist es vor allem Kai Havertz, der in den vergangenen Wochen als Abschiedskandidat gehandelt wurde. Nicht zu Unrecht, wie Glen Johnson findet.

Der ehemalige Chelsea-Profi und 54-fache englische Nationalspieler ist der Meinung, dass sich die Blues lieber für den Erhalt und die Vertragsverlängerung mit Mason Mount starkmachen sollten, als Havertz zu behalten. "Havertz ist ein guter Fußballer, aber ich glaube nicht, dass er wirklich in die Premier League passt", urteilt Johnson bei DAZN bet.

Johnson gewährt zusätzlich Einblicke in seine Gedankengänge bei der Causa Havertz: "Alles, was er macht, ist so langsam und lethargisch – und obwohl er ein sehr technischer Spieler ist, hilft es, wenn man in der Bundesliga für ein Spitzenteam spielt und alles sehr methodisch macht und mehr Zeit am Ball hat."