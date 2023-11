Vertrag läuft 2025 aus: Was Leroy Sane für eine Verlängerung beim FC Bayern fordert

Beim FC Bayern ist man in diesem Jahr mehr als zufrieden mit den Leistungen von Leroy Sane. In 17 Spielen stehen neun Tore und fünf Vorlagen zu Buche, damit ist der Flügelspieler hinter Harry Kane aktuell der überragende Mann beim deutschen Rekordmeister.

Dennoch scheint nicht geklärt zu sein, wie lange der Flügelspieler seine Leistungen noch im Trikot des FCB zeigen wird. Denn: Sein Vertrag läuft nur bis 2025, wie es weitergeht ist noch unklar. Dass die Bayern-Bosse mit ihm verlängern wollen, steht fest.

Bayern hofft auf Vertragsverlängerung mit Sane

"Wir werden sicher in den nächsten Wochen Gespräche führen. Er ist ein außergewöhnlich guter Spieler, für Bayern München ein Schlüsselspieler", sagte Sportdirektor Christoph Freund (46) im Anschluss an den 3:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg. "Es wäre sicher schön, wenn er lange in München bleiben würde."