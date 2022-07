FC Bayern Raphinha vom Markt - macht Chelsea jetzt ernst bei Serge Gnabry?

Ein weiterer Angreifer, der in Westlondon auf dem Einkaufszettel stand, ist Raphinha. Den brasilianischen Nationalspieler zieht es allerdings zum FC Barcelona, der sich mit Leeds United auf die Ablösemodalitäten für einen Wechsel verständigt hat. Das gaben die Katalanen am Mittwoch bekannt .

Thomas Tuchel darf in Raheem Sterling seinen ersten hochkarätigen Neuzugang für die Chelsea-Offensivabteilung begrüßen. Der englische Nationalspieler steht unmittelbar vor einem Wechsel von Manchester City an die Stamford Bridge.

Da Hakim Ziyech die Bridge verlassen will - der AC Mailand zeigt starkes Interesse - spielt nach Informationen der englischen Zeitung The Telegraph Serge Gnabry eine Rolle in den Plänen der Blues. Nach der endgültigen Absage von Wunschlösung Raphinha könnte Chelsea bei Gnabry jetzt ernst machen. Der Vertrag des Angreifers beim FC Bayern läuft bekanntlich 2023 aus.