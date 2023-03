Vertragsverlängerung: Berater von Benjamin Pavard spricht sehr positiv vom FC Bayern

Stark in Form: Benjamin Pavard - Foto: / Getty Images

Vor einigen Wochen sah es noch ganz danach aus, als würde Benjamin Pavard den FC Bayern verlassen. Im Januar war Inter Mailand vorstellig geworden, der deutsche Rekordmeister blockte die Abwerbeversuche allerdings ab. Inzwischen ist weitläufig von einer Verkehrung ins Gegenteil die Rede.

"Im Fußball kann alles passieren, wie ich immer sage, man weiß nie. Aber klar ist, dass sich die Dinge jetzt, wo Benjamin in der Rolle spielt, die ihm am meisten zusteht, auch für ihn ändern", sagte Pavards Berater Joseph Mohan während dem TransferRoom Summit in London.

Nach den beiden wichtigen Spielen in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg, zwischenzeitlich steht auch noch das DFB-Pokalviertelfinale gegen die Breisgauer an, ist ein Treffen mit den Münchner Verantwortlichen anberaumt worden.