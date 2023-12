Vom FC Bayern in die Premier League? Kingsley Coman: "Ist in meinem Hinterkopf"

Spieler wie Kingsley Coman haben einen riesigen Markt, vor allem in der Premier League. Von dort gab es vor seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern so einige Interessensbekundungen. Zu den Akten hat er das Thema noch nicht gelegt.

Zu Beginn des Jahres 2022 hatte der FC Bayern eine tolle Neuigkeit parat. Kingsley Coman unterzeichnete seinerzeit einen langfristigen Vertrag bis 2027. Wie er nun im Interview mit Sky Sports verrät, lagen ihm viele Offerten anderer Klubs vor.

"Es gab viele Mannschaften, die mich haben wollten, nicht nur in England", erinnert sich Coman an den damaligen Stand zurück. "Ich kann nicht sagen, wer. Ich will nicht sagen, dass ich kurz davor war, den Verein zu verlassen."

Kingsley Coman überzeugt von Verlängerung beim FC Bayern

Wenn das Ende des eigenen Vertrags immer näherrückt, denke man über alle Möglichkeiten nach, die sich einem bieten. "Welche Ziele man hat und ob man etwas anderes ausprobieren möchte." Comans Kontrakt wäre 2023 ausgelaufen. Fast zwei Jahre später hadert der Champions-League-Sieger von 2020 nicht damit, langfristig verlängert zu haben.

Kingsley Coman ist noch bis 2027 an den FC Bayern gebunden - Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

"Wenn ich am Ende für fünf Jahre bei Bayern unterschreibe, dann deshalb, weil ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass es für meine Karriere und mich persönlich das Beste ist, bei Bayern zu bleiben. Deshalb habe ich mich dafür entschieden", drückt Coman nach.

Kingsley Coman hakt Wechsel in die Premier League noch nicht ab

Gerüchte über einen potenziellen Wechsel in die Premier League tauchen dennoch immer mal wieder auf. Ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien soll Coman in diesem Sommer zudem abgelehnt haben. Das Thema "England-Wechsel" hat der 27-Jährige noch längst nicht abgehakt.

"Ich würde sagen, das ist in meinem Hinterkopf", äußert sich Coman. "Was ich am Fußball liebe, ist die Intensität des Spiels, die Herausforderung. Die Premier League ist eine der Ligen, wenn nicht sogar die Liga mit den meisten Herausforderungen und der größten Intensität. Es ist definitiv eine Liga, in der ich gerne eines Tages spielen würde, aber man weiß nicht, was im Fußball passieren kann. Ich könnte bei Bayern bleiben und wäre der glücklichste Spieler aller Zeiten."

Verwendete Quellen

Sky Sports