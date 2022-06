FC Liverpool Vor Einigung mit Bayern: Sadio Mane fordert von Liverpool Gehalt wie Cristiano Ronaldo

Der FC Bayern buhlt um die Dienste von Sadio Mane, der offenbar nicht abgeneigt war, seinen in einem Jahr auslaufenden Vertrag zu verlängern. Dem FC Liverpool waren die Gehaltsforderungen aber zuwider.

Sadio Mane wird den FC Liverpool sehr wahrscheinlich in Richtung FC Bayern verlassen, worüber nach aktuellem Ermessen aber noch keine Einigung erzielt worden ist. Der Superstar hat sich aber offenbar intensiv damit beschäftigt, seinen 2023 auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Der Mirror führt nun die angeblichen Gehaltsforderungen auf, die Mane an die Reds gestellt haben soll. Von einem Jahresgehalt von rund 24 Millionen Euro ist in dem Bericht die Rede. Mane habe verlangt, dass sein zukünftiges Gehalt mit anderen Spielern auf seinem Niveau in der Premier League übereinstimmt.

Manes geforderte Summe sollte ihn auf ein ähnliches Gehaltsniveau heben wie das von Kevin De Bruyne und Cristiano Ronaldo. Zu viel für die Reds, denen sich Mane vor sechs Jahren anschloss und seitdem in 269 Pflichtspielen auf hervorragende 168 Torbeteiligungen kommt. Mehr werden voraussichtlich nicht dazukommen.