Bundesliga Vorlagen-König: Thomas Müller lässt internationale Konkurrenz hinter sich

Thomas Müller setzte gerade erst seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag, der ihn bis 2024 an den FC Bayern bindet. Wie wichtig der 32-Jährige immer noch für die Münchener ist, belegen seine zahlreichen Torvorlagen.

In der abgelaufenen Saison legte der Nationalspieler 21 Tore für seine Teamkameraden auf. In der Bundesliga führt er dieses Ranking damit zum zweiten Mal nacheinander an.

Dieses Jahr hat selbst die internationale Konkurrenz das Nachsehen. Aus der Ligue 1 kam mit Kylian Mbappe noch der ärgste Verfolger. Dem PSG-Angreifer gelangen insgesamt 19 Assists für Messi und Co.

Die Top 5 wird darüber hinaus von Dortmunds Marco Reus und Domenico Berardi von US Sassuolo (jeweils 17 Vorlagen) sowie Benficas Rafa Silva (16) komplettiert. In der Hinrunde hätte Thomas Müller den Sprung unter die besten fünf Vorlagengeber beinahe schon schaffen können, da er nach 17 Spieltagen bereits 15 Assists auf dem Konto stehen hatte.