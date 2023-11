Waldemar Anton im Fokus des FC Bayern – Rekordmeister bei Barça-Star ohne Chance

Der FC Bayern durchkämmt den Spielermarkt nach einem Innenverteidiger, der im Januar in den Kader integriert werden soll. Waldemar Anton befindet sich offenbar auf der Münchner Liste, keine Chance besteht dagegen bei Ronald Araujo.

Mit Blick auf die Kaderplanung gebe es in den nächsten Wochen "einiges zu tun", ließ Christoph Freund vor Kurzem verlauten. Der Sportdirektor des FC Bayern kümmert sich aktuell unter anderem darum, welchen Spieler die Münchner als neuen Innenverteidiger benennen werden.

Kandidaten hierfür gab es in den vergangenen Wochen reichlich. Neu hinzugekommen ist Waldemar Anton, der laut dem Bezahlsender Sky beim deutschen Rekordmeister unter Beobachtung steht.

FC Bayern "angetan" von Waldemar Anton

Die Bayern seien angetan von den Leistungen des 27-Jährigen, der mit dem VfB Stuttgart ungefragt einen absoluten Höhenflug erlebt. Allein deshalb wurden zuletzt die Rufe deutlich hörbar, nach denen Anton endlich sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft geben soll.

Ronald Araujo wird wohl nicht zum FC Bayern wechseln - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

Der VfL Wolfsburg sowie Bayer Leverkusen sollen Anton ebenfalls gelistet haben. In Stuttgart hoffen die Entscheidungsträger derweil, dass der Abwehrstar seinen noch bis 2025 datierten Vertrag demnächst verlängert. "Mich irgendwo herauszukriegen, wenn es der Familie gutgeht, ist sehr, sehr schwer", nährte Anton jüngst die VfB-Hoffnungen.

Nachdem an der Säbener Straße unlängst Namen wie Raphael Varane (30, Manchester United) oder Takehiro Tomiyasu (25, FC Arsenal) gehandelt wurde, bringt Sky den nächsten etwas spektakuläreren Spieler mit einem potenziellen Wechsel in Verbindung.

FC Bayern holt Informationen über Barça-Star Ronald Araujo ein

In den Gedankengängen sei demnach auch Ronald Araujo ein Thema. Die Bayern sollen den Nationalspieler Uruguays und Angestellten des FC Barcelona schon seit zwei Jahren verfolgen. Der FCB soll sich Informationen über den 24-Jährigen eingeholt haben.

Barça will einen Wechsel allerdings nicht zulassen und stattdessen den noch bis 2026 datierten Vertrag vorzeitig verlängern. Es scheint so, als müsste der FC Bayern weitere Kandidaten in Augenschein nehmen.

