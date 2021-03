FC Bayern : Was der FC Bayern auf dem Sommertransfermarkt plant

Ungeachtet des sich inzwischen in die Öffentlichkeit verlagerten Zerwürfnisses zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic plant Letzterer für den Sommer noch einige Transferaktivitäten des FC Bayern.

Die Sichtungsabteilung des FC Bayern hat in den vergangenen Wochen offenbar ganze Arbeit geleistet. Wie die Münchner TZ berichtet, sind Sportvorstand Hasan Salihamidzic einige konkrete Namen für einen Transfer vorgeschlagen worden.

Einen Abwehrspieler sowie einen zentraler Mittelfeldspieler will sich der deutsche Rekordmeister zur kommenden Saison noch in den Kader holen. In den letzten Wochen gab es zwar keine konkreten Gerüchte. Spekuliert wurde allerdings reihenweise.