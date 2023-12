Wechsel endgültig vom Tisch? Bayern nimmt wohl Abstand von Palhinha-Transfer

Der Name Joao Palhinha (28) geisterte in den vergangenen Monaten des Öfteren in Berichten über den FC Bayern umher. Der Portugiese war im Sommer Top-Kandidat bei den Münchenern , doch inzwischen hat der Rekordmeister offenbar Abstand von einer Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers genommen.

Tragischer hätte der Transfer von Joao Palhinha zum FC Bayern im Sommer kaum scheitern können. Der Portugiese weilte bereits am Münchener Trainingsgelände und hatte den Medizincheck absolviert. In den letzten Minuten des Transferfensters platzte der Deal jedoch, weil der FC Fulham keinen Ersatz fand.

In der Folge wurde Palhinha weiterhin hartnäckig mit einem Winter-Wechsel in Verbindung gebracht. Ein portugiesischer Journalist berichtete gar, dass ein solcher Deal bereits fix wäre. Dem scheint offenbar nicht so, denn wie Sky nun berichtet, soll der FCB inzwischen eher Abstand von einem Transfer des 28-Jährigen nehmen.

Bayern zweifelt an Palhinha

Demnach werde es aktuell eher kälter und die Bayern-Bosse treten eher auf die Bremse als das sie Gas geben würden. Der Fulham-Profi soll intern bei den Bayern nicht gänzlich unumstritten sein. Laut Sky hinterfragt man, ob die kolportierten 45 - 50 Millionen Euro als Ablösesumme tatsächlich eine sinnvolle Investition wären.

Und diese Summe würde Fulham wohl mindestens fordern. Palhinha hatte kurz nach seinem gescheiterten Wechsel seinen Vertrag langfristig bis 2028 verlängert – ohne Ausstiegsklausel. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund (46) hatte kürzlich betont, dass der Portugiese "weiterhin auf unserem Schirm ist".

Palhinha-Verpflichtung derzeit "sehr unwahrscheinlich"

Doch wie Sky schreibt, sei eine Verpflichtung derzeit "sehr unwahrscheinlich". Stattdessen sei man eher auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger, der zugleich rechts hinten verteidigen kann.

Palhinha hatte kürzlich selbst über den geplatzten Transfer gesprochen und erklärt, wie enttäuscht er war. "Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert", sagte er: "Aber in meinem Leben passiert alles aus einem bestimmten Grund, und mit dieser Einstellung gehe ich auch in die Zukunft." Ob diese nun in München liegt, scheint derzeit fraglich.

Verwendete Quellen

Sky.de