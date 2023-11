Wechsel im Winter? Bayern-Ziel Palhinha spricht über Transfer

Den Deadline Day des vergangenen Sommers wird man beim FC Bayern wohl nicht so schnell vergessen – auch wenn man es wohl gerne würde. Neben einem verpassten Transfer eines Innenverteidigers scheiterte auch der Wechsel von Joao Palhinha. Allerdings scheint ein Wechsel noch nicht endgültig vom Tisch zu sein.

Gescheiterter Transfer hat Palhinha "sehr getroffen"

Die Münchener könnten im Winter wohl einen neuen Anlauf starten. Der 28-Jährige gab sich mit Blick auf seine sportliche Perspektive am Montag offen: "Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird", sagte Palhinha auf einer Pressekonferenz der portugiesischen Nationalmannschaft.

Der gescheiterte Transfer habe den Mittelfeldspieler und seine Familie "sehr getroffen", sagte er. "Ich will mich nicht daran erinnern." Dennoch sei er stolz auf das Interesse der Bayern. "In meinem Leben hat alles, was passiert ist, einen Grund gehabt, und ich denke, dass die Zukunft mir sagen wird, ob das, was passiert ist, auch einen Grund hatte."