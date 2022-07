Bundesliga Wechsel zum FC Bayern: Mathys Tel nimmt Abschied von Stade Rennes

Verschiedenen Medienberichten zufolge absolviert Tel an diesem Montag die medizinischen Untersuchungen beim FC Bayern, der sich am Sonntag mit Rennes auf die Konditionen eines Wechsel geeinigt hatte.

Tel bekommt an der Säbener Straße einen bis 2027 datierten Fünfjahresvertrag, im Gegenzug fließen 20 Millionen Euro als Sockelablöse in die Bretagne. Die Summe kann via verschiedener Bonuszahlungen um bis zu 8,5 Millionen Euro ansteigen. In Kürze ist mit einer offiziellen Bestätigung des Deals zu rechnen.

Julian Nagelsmann kommentierte den bevorstehenden Transfer bereits. "Er ist kein 1:1-Ersatz für Lewy, das ist aber normal in diesem Alter", sagte der Bayern-Coach am Rande der 0:1-Niederlage gegen Manchester City. Er traue Tel aber durchaus zu, "eines Tages 40 Tore pro Saison" zu erzielen. Fürs Erste sei man "glücklich", wenn das Sturmjuwel "diese Saison zehn Tore schießt".