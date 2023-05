Wechselt Florian Wirtz im Sommer zum FC Bayern?

In seinem Podcast Die Bayern-Woche hat Sport1-Reporter und FCB-Kenner Kerry Hau ausgeschlossen, dass Wirtz schon in der nächsten Transferperiode an die Isar wechselt. Der Leverkusen-Star kehrte nach seinem Kreuzbandriss erst Anfang des Jahres auf den Rasen zurück.

Laut Hau wollen die Bayern-Bosse zunächst abwarten, ob Wirtzs Formkurve weiterhin so steil nach oben zeigt. Sollte der Offensivspieler dauerhaft auf hohem Niveau performen, sei er 2024 jedoch ein Thema für die Münchener.

Ex-Bayern-Star Xabi Alonso schwärmt von Florian Wirtz

In Leverkusen dürften die Verantwortlichen froh darüber sein, dass sich die Interessenten noch ein bisschen länger von Wirtz fernhalten. Der Jungprofi, dessen Vertrag noch bis 2027 gültig ist, avancierte nach seinem Comeback erneut zum unumstrittenen Spielgestalter der Werkself.