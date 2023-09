Weiterer Unterstützer für Christoph Freund: Ex-Bundesliga-Manager beim FC Bayern gehandelt

Christoph Freund soll in seiner neuen Funktion als Sportdirektor beim FC Bayern einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Seine Ankunft stellte bereits die Tätigkeit von Marco Neppe infrage. Beim deutschen Rekordmeister fällt nun ein weiterer Name, der Neppes Aus besiegeln könnte.

Der Fokus ist gesetzt, Christoph Freund sagte unter anderem bei seiner Vorstellungsrunde: "Auf Sicht gesehen ist es wichtig, Talente zu entdecken und nicht nur teure Stars zu holen." Beim FC Bayern soll die Mischung aus eigenen Nachwuchsspielern und den Stars der Branche unter Freunds Aufsicht wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden.

Christopher Vivell beim FC Bayern gehandelt

Einer, der ihm neben seinem engen Vertrauten Richard Kitzbichler dabei zukünftig tatkräftig zur Seite stehen könnte, scheint Christopher Vivell. Der 36-Jährige wird vom kicker als möglicher weiterer Freund-Partner genannt.

Der neue Sportdirektor und Vivell kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Österreich, sollen sich menschlich und beruflich schätzen. Vivell arbeitete lange als Scout bei der TSG Hoffenheim und wechselte dann in den RB-Kosmos, wo er in Salzburg und Leipzig jeweils kaderplanende Tätigkeiten übernahm. Bis Juli war Vivell Technischer Direktor des FC Chelsea.