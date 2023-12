Weltmeister teilt gegen Kimmich aus: "Er versteckt sich"

Ganz allein stellte sich Thomas Müller nach der peinlichen 1:5-Pleite bei Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag den Medien und den Fragen der Journalisten. Alle anderen sogenannten Führungsspieler wie Manuel Neuer (37) oder Joshua Kimmich (29) verließen die Katakomben wortlos in Richtung Mannschaftsbus.

Kimmich hat "richtig auf die Fresse bekommen"

Für Lothar Matthäus gerade im Fall Kimmich ein Unding: "Er versteckt sich", kritisierte der Rekordnationalspieler am Sonntag bei der Fußball-Talkshow Sky90. Früher sei der zentrale Mittelfeldspieler "eigentlich immer jemand gewesen – mindestens vor einem halben Jahr oder Jahr – der auch nach verlorenen Spielen klar und deutlich seine Meinung von der Kamera gesagt hat", wunderte sich Matthäus.

Einen Zusammenhang sieht er dabei allen voran mit Kimmichs Leistungen in den letzten Monaten. "Nicht nur auf dem Platz ist er nicht mehr so präsent, auch nach dem Spiel ist er nicht mehr so präsent. Und das hat wahrscheinlich seine Gründe", mutmaßte der Weltmeister von 1990.

Lothar Matthäus (r.) zählt Kimmich an - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Matthäus weiter: "Kimmich hat in den letzten zwei Jahren richtig auf die Fresse bekommen – auch von uns, weil er eben nicht die Leistung gebracht hat, die wir von ihm erwartet haben." Möglicherweise hätten die Debatte um seine Position und seine Stellung in der Nationalmannschaft "Spuren hinterlassen".

Suche nach "Holding Six" könnte Kimmich beeinflussen

Auch die klare Forderung von Thomas Tuchel nach einer "Holding Six" könnte Kimmich laut Matthäus verunsichern, auch wenn er das selbst zuletzt unter den Tisch kehrte. Bei der Pleite gegen Frankfurt habe nahezu jeder unter seinen Möglichkeiten gespielt, zog Matthäus ein Fazit.

"Gestern hat es nicht am System der Frankfurter gelegen, sondern es war die Einstellung von Bayern München", sagte der 62-Jährige. Und die habe nicht nur bei Kimmich nicht gepasst: "Es sind viele Spieler beim FC Bayern München, die mit sich selbst Probleme haben."

