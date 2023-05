Thomas Müller: Standby-Spieler statt Superstar?

In dieser Saison spielt Thomas Müller (33) beim FC Bayern häufig nur die zweite Geige. Olaf Thon (57) rät dem Offensivspieler trotzdem von einem Wechsel ab und erinnert diesbezüglich an Bastian Schweinsteiger (38).

In einem Interview mit t-online behauptete Thon, der von 1988 bis 1994 selbst für den deutschen Rekordmeister kickte, dass der FC Bayern Müller zeitnah nicht fallen lassen wird.

"Ich könnte mir Müller zukünftig in einer Art Stand-by-Rolle vorstellen und dann auch in einer anderen Funktion im Klub, nicht mehr als Spieler", sagte Thon. "Denn als Offensivspieler ist es in dem Alter unheimlich schwer, das höchste Niveau zu halten. Aber eine Saison traue ich Thomas Müller als Stammspieler noch zu."

Von den Wechselgerüchten um Müller hält Thon im Übrigen nichts: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Müller noch einmal nach England, Japan oder woandershin wechseln wird."