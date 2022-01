FC Bayern : "Wenn dieser Tweet…": Jerome Boateng scherzt über Verpflichtung von Robert Lewandowski

Olympique Lyon durchlebt momentan die schwierigste Phase der jüngeren Vereinsgeschichte. Der Transfermarkt soll noch dringend Spieler hergeben, die den weiteren Niedergang verhindern. Die Anhängerschaft denkt an Robert Lewandowski, was Jerome Boateng eine nicht ganz erst gemeinte Aussage entlockt.

In der Ligue-1-Tabelle muss der Blick derzeit ungewohnt weit nach unten gehen, um von Olympique Lyon Notiz nehmen zu können. Das Team von Trainer Peter Bosz belegt lediglich den 11. Platz, was im Umfeld große Spannungen verursacht. Memphis Depay konnte nicht adäquat ersetzt werden, bis Ende des Wintertransfermarkts soll noch ein neuer Stürmer her.

Wie wäre es mit Robert Lewandowski? Auf Twitter hat ein OL-Fan Jerome Boateng darum gebeten, zu seinem ehemaligen Mitspieler beim FC Bayern Kontakt aufzunehmen und ihn von einem Wechsel nach Lyon zu überzeugen.