Wie bei Hansi Flick: FC Bayern kommt DFB bei Ablöse für Julian Nagelsmann entgegen

Der DFB ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Hansi Flick. Dabei soll Julian Nagelsmann der auserkorene Wunschkandidat sein. Bei einer möglichen Ablösezahlung will sich der FC Bayern erneut von seiner spendablen Seite zeigen.

Beim Testländerspiel gegen Vizeweltmeister Frankreich an diesem Dienstag (21 Uhr) in Dortmund wird der DFB von einem Trio um Rudi Völler betreut. Abseits dessen sucht der Sportdirektor mit seinen Partnern nach einem Nachfolger für den zuvor entlassenen Hansi Flick.

Julian Nagelsmann steht noch beim FC Bayern unter Vertrag

Im Findungsprozess soll Julian Nagelsmann Priorität genießen. Das Hauptproblem: Der 36-Jährige ist derzeit zwar ohne Verein, ist aber noch bis 2026 an den FC Bayern verbunden. Dort soll er noch mit rund 6,5 Millionen Euro im Jahr auf der Gehaltsliste stehen.

Der DFB ist finanziell auf Kante genäht, die ausbleibenden sportlichen Erfolge in den vergangenen Jahren der deutschen Männer-Nationalmannschaft haben ein riesiges Finanzloch in den Haushalt gerissen. Für Nagelsmann wäre aufgrund seines gültigen Vertrags eine Ablöse fällig, die der DFB in Gänze wohl nicht zahlen könnte.