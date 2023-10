Wie lange der FC Bayern mit Leroy Sane verlängern will

Leroy Sane spielt eine beeindruckende Saison. Der 27-Jährige hatte es beim FC Bayern wahrlich nicht immer einfach, was nicht zuletzt an ihm selbst lag. Es hat scheinbar einen kongenialen Partner wie Harry Kane gebraucht, um das Maximale aus ihm herauszuholen.

FC Bayern will Leroy Sane bis 2028 binden

Die Entscheidungsträger in München haben sich nicht zum ersten Mal schwärmend über Sane geäußert. Dabei war stets klargemacht worden, dass der 2025 auslaufende Vertrag vorzeitig verlängert werden soll. Laut Nicolo Schira planen die Bayern Gespräche über ein neues Arbeitspapier bis 2028.

Sane soll sich also für drei weitere Jahre an den deutschen Fußballrekordmeister binden. Die mögliche neue Vertragslaufzeit war bisher nicht an die Öffentlichkeit durchgedrungen. Dafür die Überzeugung, dass Sane die womöglich besten Jahre seiner Karriere an der Säbener Straße verbringen soll.