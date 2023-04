Wie Stefan Ortega wirklich über einen Wechsel zum FC Bayern dachte

Stefan Ortega wäre unter Umständen an diesem Mittwoch das Privileg zuteil geworden, in der Champions League zu spielen – und zwar für den FC Bayern. Ein Wechsel dorthin war für den Torhüter aber nie wirklich ein Thema.

Im Frühsommer vorigen Jahres war ein Name in der deutschen Gerüchteküche omnipräsent: Stefan Ortega. Sämtlichen Klubs aus der Bundesliga wurde inmitten einer grandiosen Spielzeit, die er für Arminia Bielefeld ablieferte, Interesse nachgesagt. Unter anderem dem FC Bayern.

An diesem Mittwoch (21 Uhr) kommt es im Viertelfinale der Champions League zum Rückspiel gegen die Bayern, Ortega ist mittlerweile zu Manchester City gewechselt, was einem Paukenschlag glich. Auf die Frage, ob er sich ärgere, dass er nicht nach München gewechselt ist und vermutlich am Mittwoch im Tor stehen würde, reagiert der 30-Jährige gelassen.

"Das ist für mich viel zu hypothetisch, um mich über so etwas zu ärgern", antwortet Ortega zunächst dem kicker. "Natürlich war auch so ein Fall damals ein Thema in den Gesprächen, aber ich hätte es nicht selbst in der Hand gehabt. Deshalb kam ein Wechsel für mich nicht infrage."