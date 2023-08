Erneuter Rückschlag bei Harry Kane: FC Bayern bietet für Dusan Vlahovic

Tottenham Hotspur hat den FC Bayern bei Harry Kane erneut abblitzen lassen, berichtet The Athletic. Rund 100 Millionen Euro als fixe Transfersumme ist dem aus dem Norden Londons stammenden Klub nicht genug, seinen Ausnahmestürmer ein Jahr vor Vertragsende abzugeben.

Tottenham will Harry Kane nicht abgeben

Der neue Spurs-Trainer Ange Postecoglou wollte in Kanes Abschiedsrunde nach seinem Viererpack beim 5:1 gegen Shakhtar Donetsk nicht zu viel hineininterpretieren. "Ich werde den Leuten nicht sagen, was sie fühlen sollen, was sie letztendlich hineininterpretieren sollen", sagte der Coach. "Ich weiß nicht einmal, was in Harrys Kopf vorgeht, geschweige denn in dem eines anderen. Ich denke, all diese Dinge werden sich in der nächsten Zeit zeigen, und wir werden sehen, was dann passiert."

Postecoglou ist ebenfalls der Meinung, dass Tottenham Kane unter keinen Umständen abgeben soll, was wiederum den FC Bayern so langsam in die Bredouille bringt. Mit dem Duell im Supercup an diesem Samstag (20.45 Uhr) gegen Pokalsieger RB Leipzig beginnt die neue Pflichtspielsaison – ohne Kane, ohne einen Weltklassestürmer.