Bundesliga Wildes Gerücht: FC Bayern denkt an Cristiano Ronaldo

Mit der Verpflichtung von Sadio Mane ist dem FC Bayern vor wenigen Tagen der größte Transfercoup der jüngeren Vereinsgeschichte gelungen. An der Säbener Straße entwerfen sie offenbar den nächsten großen Plan, der alles bisher Mögliche übersteigt. Es soll Gedankenspiele um Cristiano Ronaldo geben.

Die Spekulationen um die Zukunft von Cristiano Ronaldo häufen sich dieser Tage wieder. Angeblich will er Manchester United nun doch wieder verlassen. Grund hierfür soll unter anderem sein, dass ihm der vom neuen Trainer Erik ten Hag präferierte Spielstil nicht gerade behagt.

Und das obwohl er vor drei Wochen auf der vereinseigenen Homepage klipp und klar sagte, dass er United nicht verlassen will: "Ich bin weiterhin motiviert, hart zu arbeiten und liebe die Leidenschaft für das Spiel. Und natürlich helfen mir Manchester und meine Teamkollegen jederzeit. Das wertschätze ich sehr."

Im Blätterwald folgt nun die nächste Sensation. Die AS berichtet, dass der FC Bayern ernsthaft in Erwägung zieht, Ronaldo an Bord zu holen. Gerüchte dieser Art können überhaupt erst aufkommen, weil der deutsche Serienmeister eine Lücke füllen muss, die er eigentlich gar nicht füllen möchte.