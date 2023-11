Winter-Transfers: Diese Position genießt beim FC Bayern oberste Priorität

Das Transferdrama um den Portugiesen João Palhinha am Deadline Day der vergangenen Transferperiode wird so schnell nicht in Vergessenheit geraten. Der Nationalspieler absolvierte den Medizincheck in München, auf den letzten Metern scheiterte der Deal allerdings, weil der FC Fulham den gewünschten Ersatz nicht verpflichten konnte.

Im Visier der Cottagers stand englischen Medienberichten zufolge unter anderem Scott McTominay. Der Schotte soll das top Transfer Ziel der Londoner gewesen sein, das Eigengewächs von Manchester United lehnte einen Wechsel aber ab. Palhinha musste am Craven Cottage bleiben.

Palhinha ist nach wie vor ein Transferziel der Bayern, wie Sportdirektor Christoph Freund (46) unlängst preisgab. Dem portugiesischen Journalisten Pedro Almeida zufolge, steht ein Winter-Wechsel sogar bevor. Allerdings genießt das defensive Mittelfeld nach Informationen des Kicker gar nicht mehr die höchste Priorität bei den Kaderplanern für die Winter-Transferperiode.