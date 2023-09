Wintertransfer: FC Bayern soll der Favorit bei Jadon Sancho sein

Jadon Sancho wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Die Situation um Jadon Sancho ist bei Manchester United nicht das erste Mal komplett eskaliert. Es deutet nicht wenig daraufhin, dass sich die Wege im Januar endgültig trennen werden. Der FC Bayern soll sich dann in den Poker einschalten.

Was waren das mal wieder für turbulente Tage für Jadon Sancho. Das einstige Toptalent ist bei Manchester United einmal mehr in Ungnade gefallen und auf Konfrontationskurs zu Teammanager Erik ten Hag gegangen, schrieb mitunter, dass er schon seit langer Zeit immer wieder als Sündenbock herhalten müsse.

Jadon Sancho: Saudi-Wechsel kein Thema, dafür FC Bayern im Januar?

Das Tischtuch zwischen United und Sancho scheint endgültig zerschnitten, die entstandenen Gräben erscheinen unüberbrückbar. Ein kurzfristiger Wechsel nach Saudi-Arabien, wo an diesem Donnerstag Deadline Day ist, kommt für den 23-Jährigen nach Angaben des spanischen Portals todofichajes.com aber nicht infrage. Von dort sollen gleich mehrere Klubs wegen eines Last-Minute-Transfers angefragt haben.

Sancho will bis zum Wintertransferfenster durchhalten und im Anschluss deutet alles daraufhin, dass der FC Bayern Hauptbieter für den britischen Nationalspieler sein wird. So steht es zumindest in besagter Meldung geschrieben.