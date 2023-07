WM-Held Bono gerät wieder ins Visier des FC Bayern

Yann Sommer (34) wird den FC Bayern München in diesem Sommer wohl nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Das bringt einen ehemaligen Bayern-Flirt wieder ins Spiel.

Sommer will bei der kommenden EM 2024 bei den Schweizern zwischen den Pfosten stehen und ist daher bereit, die Bayern zu verlassen, um sich einem Team anzuschließen, bei dem er als klare Nummer 1 in die Saison geht.

Bono wieder ein Kandidat

Ein Abgang des Schweizers bringt wiederum den FC Bayern in Handlungsnot. Wie das spanische Portal Relevo berichtet, gerät dabei Yassine Bounou (32), kurz Bono, erneut ins Visier. Der marokkanische WM-Held wurde bereits im vergangenen Winter von den Münchenern umworben, entschied sich jedoch für einen Verbleib beim FC Sevilla.

Nun stehen die Andalusier aufgrund einer sehr angespannten finanziellen Situation vor dem Ausverkauf, was dem FC Bayern in die Karten spielen könnte, um den gebürtigen Kanadier mit einem halben Jahr Verspätung doch noch in die Bundesliga zu locken.

Bono hatte großen Anteil am sensationellen dritten Platz der Marokkaner bei der vergangenen WM und war in Sevillas ernüchternder LaLiga-Saison, die mit Platz 11 abgeschlossen wurde, einer der wenigen Lichtblicke. Darüber hinaus war er einer der entscheidenden Faktoren dafür, dass die Andalusier zumindest auf internationaler Ebene wieder überzeugen konnten und die Europa League gewannen. Sein Arbeitspapier in Sevilla läuft noch bis 2025.

Sommer zu Inter? – Erster Dominostein gefallen

Der erste Dominostein, der für einen Transfer von Bono sorgen könnte, ist inzwischen bereits gefallen: David de Gea (32) und Manchester United gehen nach zwölf Jahren getrennte Wege. Die Red Devils haben als Ersatz den Kameruner Andre Onana (27) als Wunschlösung auserkoren.

Ein Wechsel soll kurzbevorstehen, was wiederum die Torhüterposition bei Inter Mailand vakant werden lässt. Hier kommt Yann Sommer ins Spiel, der sich den Nerazzurri Medienberichten zufolge anschließen will und somit den Weg für Bonos Wechsel an die Säbener Straße frei machen würde.

