FC Bayern : "Wunderbarer Bursche": Corentin Tolisso erhält Rummenigge-Lob

"Ich mag ihn", erklärte der langjährige Vorstandsvorsitzende im BR über Tolisso. Der 27-Jährige sei ja auch nicht umsonst "französischer Nationalspieler und auch Weltmeister."

Tolisso war 2017 für die damalige Rekord-Ablösesumme von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon an die Säbener Straße gewechselt. Bisher machte er 111 Spiele für den Rekordmeister. Ohne seine schwere Verletzung in der Saison 2018/2019 (Kreuzbandriss) ständen wohl deutlich mehr Partien in seiner Bayern-Bilanz.