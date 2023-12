Thomas Müller wird Winter-Abschied nahegelegt: "Nach Spanien, Italien oder sonst wohin"

Die Zukunft von Thomas Müller (34) ist ungewiss. Das Münchener Urgestein steht nur noch bis 2024 unter Vertrag und verlor unter Thomas Tuchel (50) seinen Stammplatz. Ex-Bundesliga-Keeper Jens Lehmann (54) rät Müller nun, den Verein so schnell wie möglich zu verlassen und sich einer neuen Herausforderung zu widmen.

Einen FC Bayern ohne Thomas Müller können sich wohl die wenigsten vorstellen. Geht es nach Jens Lehmann sollte dies allerdings schnellstmöglich passieren. "Ich würde ihm dringend raten, den Verein zu verlassen. Er ist eh eine Bayern-Legende und kommt nach zwei bis drei Jahren in irgendeiner Funktion wieder. Um seinen Horizont zu erweitern und mal was anderes zu sehen, wäre das doch schön", meinte Lehmann in der Sky-Sendung Triple - der Schüttflix Fußballtalk.

Wo Müller laut Lehmann am besten hinpasst

Als wichtigen Aspekt nennt er die Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr. "Er will bei der EM spielen und dann sollte er im Winter nach Spanien, Italien oder sonst wohin wechseln und dann kann er hoffentlich auch wieder spielen nächstes Jahr", so der 54-Jährige.

Die Premier League sieht er jedoch nicht als geeignete Liga für den 34-Jährigen, dafür sei er inzwischen "wohl ein Tick zu langsam", sagte der ehemalige Keeper des FC Arsenal. Müller ist unter Thomas Tuchel kein Stammspieler und muss sich häufig mit der Ersatzbank zufrieden geben, zudem läuft sein Vertrag im Sommer aus.

Manuel Neuer würde Thomas Müller gerne weiter beim FC Bayern sehen - Foto: MDI / Shutterstock.com

Sein Teamkollege Manuel Neuer (37), der erst letzte Woche bei den Bayern verlängerte, hofft jedenfalls auf einen Verbleib Müllers: "Der Thomas Müller gehört einfach zu Bayern München", sagte der 37-Jährige nach dem 0:0 des deutschen Rekordmeisters in der Champions-League-Gruppenphase gegen den FC Kopenhagen.

Müller in Sachen Zukunft zurückhaltend: "Schauen von Spiel zu Spiel"

"Ich gehe davon aus, dass wenn der Thomas mit Bayern spricht und Bayern mit Thomas, das auch funktioniert", zeigte sich der DFB-Torwart positiv. Müller selbst wagte noch keine Zukunfts-Prognose. "Warten wir mal ab, wir schauen von Spiel zu Spiel", sagte der Weltmeister von 2014.

Dass Tuchel den Offensivspieler schätzt, machte er bereits mehrfach deutlich. "Er weiß, dass er immer die Chance hat, Stammspieler zu sein. Er weiß auch, wie sehr ich ihn wertschätze. Und er kennt meinen Respekt. Thomas ist und bleibt eine spielende Legende für Bayern", erklärte der Bayern-Coach jüngst.

Verwendete Quellen

Sky.de