FC Bayern : Wüste statt Heimat: Javi Martínez kehrt nicht zu Athletic Bilbao zurück

Javi Martínez wird den FC Bayern München in dieser Transferperiode verlassen. Über seine genauen Pläne ließ er die Öffentlichkeit lange im Ungewissen. Aus diesem Grund wurde viel über eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Klub Athletic Bilbao spekuliert. Martínez beweist nun, dass er auch im hohen Alter noch für Überraschungen gut ist. Er wechselt wohl nach Katar.

Auf dem Twitter-Kanal des Qatar SC wendet sich der Spanier bereits an seine neue Anhängerschaft. "Hi an alle meine Qatar Sport Freunde, ich bin glücklich, euch sagen zu können, dass ich euch sehr bald sehen werde."

Der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers läuft am 30.06.2021 aus, sodass er ablösefrei zu haben wäre. Im Land des WM-Gastgebers soll er mit seinem neuen Klub wieder an alte Erfolge anknüpfen.

In der abgelaufenen Saison reichte es für den Qatar SC nur für den 6. Rang. Zu Wenig für den Meister von 2003. Mit Javi Martínez holen sich die Verantwortlichen einen Spieler ins Boot, der etwas von Titelgewinnen auf Vereinsebene versteht.