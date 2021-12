FC Bayern : Xavi verneigt sich vor Robert Lewandowski: "Wenn nicht der Beste, dann einer der Besten"

Am Mittwochabend geht es für den FC Barcelona um nicht weniger als den Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Hierfür braucht es einen Sieg beim FC Bayern, der mit Superstar Robert Lewandowski einen der aktuell besten Spieler der Welt auffahren wird.

Xavi hatte unterdessen einen Einblick in seine taktische Ausrichtung gewährt, die zumindest im defensiven Sektor darauf ausgelegt sein wird, Lewandowski in Zaum zu halten. Mit einer hochstehenden Verteidigung wolle er bewirken, dass der Bayern-Star nicht so oft in den Barça-Strafraum eindringe.

Lewandowski trifft übrigens nicht nur in der Bundesliga wie am Fließband, sondern kommt seiner Arbeit auch in der Champions League mit Bravour nach. Im Ranking der Königsklassentorschützen steht nur Sebastien Haller mit zehn Toren vor Lewandowski, der auf neun Treffer kommt.