Thomas MÃ¼ller enthÃ¼llt Zeitenwende: Dieser Zeitvertreib ist bei den Bayern jetzt angesagt

Mario Kart statt Schafkopf Thomas Müller enthüllt Zeitenwende: Dieser Zeitvertreib ist bei den Bayern jetzt angesagt

Mann des Tages war am Sonntag gegen Wolfsburg mal wieder Youngster Jamal Musiala (19). Mannschaftskamerad Thomas Müller (32), der wie Musiala einen Treffer zum Sieg beisteuerte, wurde nach dem Match natürlich ebenfalls auf den jungen Offensivspieler angesprochen. Dabei gewährte der Ur-Bayer einen Blick hinter die Fassade des FC Bayern.

"Jamal war in der Mannschaft schon immer gut integriert, wenn wir zum Beispiel im Bus was zocken", schilderte Müller der tz. "Wir spielen was Modernes, Mario Kart auf Nintendo. Das geht ab." Der deutsche Rekordmeister war eigentlich für seine ausgiebigen Schafkopfpartien bekannt. Ein Spiel, das an der Isar mittlerweile an Beliebtheit verloren hat?