FC Bayern : Zieht es Choupo-Moting im Sommer nach Turin?

Die Sportzeitung Tuttosport hat erfahren, dass Juventus Turin ein Auge auf Choupo-Moting geworfen hat. Die alte Dame besitzt mit Dusan Vlahovic und Alvaro Morata bereits zwei Topstürmer. Letztgenannter ist allerdings nur ausgeliehen. Sollte es im Sommer zu keiner Einigung mit Atletico Madrid über einen Kauf kommen, wäre der Platz neben Neuzugang Vlahovic vakant.

Bayerns Choupo-Moting beweist in München, dass er seine Treffer-Qualitäten trotz seiner Joker-Rolle konserviert hat. In 15 Einsätzen gelangen ihm beeindruckende neun Tore. Ob der 32-Jährige, dessen Vertrag beim deutschen Rekordmeister noch bis 2023 Gültigkeit besitzt, aber überhaupt Interesse an einem Transfer hat, ist nicht bekannt.

Bei seiner Ankunft im Oktober 2020 wusste der Rechtsfuß, auf was er sich beim FCB einlassen würde. Mit seiner Position hat er sich daher schnell abgefunden. Sein jetziger Arbeitgeber weiß, was er an ihm hat und würde ihn gerne weiterhin als Lewandowski-Ersatz behalten. Verschwendet Juve also nur seine Zeit bei Choupo-Moting?