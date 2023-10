Bayern-Kandidat Kalvin Phillips spricht über möglichen Wechsel

Kalvin Phillips kommt in der englischen Nationalmannschaft eine gewichtige Rolle zu. So auch beim 3:1-Sieg im EM-Qualifikationsspiel gegen Italien. Im Team von Gareth Southgate stand der 30-fache Nationalspieler in der Startelf. Ein für ihn ungewohntes Gefühl. Bei seinem Verein Manchester City muss sich der 27-Jährige meist mit der Ersatzbank zufriedengeben.

Jetzt hat sich der Mittelfeldspieler gegenüber dem "Channel 4 Sport" über seine unbedeutende Rolle beschwert."Als Fußballer will man immer spielen. Und das ist natürlich auch bei mir der Fall. Ich will mehr Spielminuten, und offenkundig habe ich die in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht bekommen. Also ist das eine Sache, die will", sagte er.

Für 49 Millionen Euro wechselte Phillips im Sommer 2022 von Leeds United zu den Skyblues. Bei Leeds war er unumstrittener Stammspieler, schaffte dort den Sprung zu den Three Lions. Im Sommer galt er bei City bereits wieder als Verkaufskandidat, doch laut Pep Guardiola entschied er sich gegen einen Wechsel und wollte sich unter dem Katalanen beweisen.