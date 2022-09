FC Bayern Zu wenig Spielzeit: Serge Gnabry und weitere Stars unzufrieden?

Nach Informationen von Sport1 gibt es in der Mannschaft mehrere Spieler, die "unzufrieden mit ihren Rollen" seien und auf mehr Spielzeit drängen würden. Namen nennt der TV-Sender zwar nicht, schaut man auf die Einsatzstatistiken der vergangenen Spiele, kann man aber vermuten, um wen es sich handelt.

Nationalspieler Serge Gnabry musste in den vergangenen drei Pflichtspielen auf der Ersatzbank des Rekordmeisters Platz nehmen. Auch der zu Saisonbeginn so starke Jamal Musiala, der von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in den höchsten Tönen gelobt wurde ("Er erinnert mich ein bisschen an Messi", "Potenzial zum Weltfußballer") saß zuletzt draußen.

Noch gar keine Rolle spielt Sommer-Neuzugang Noussair Mazraoui, der für seinen Wechsel zu Bayern München dem Vernehmen nach Branchengrößen wie dem FC Barcelona und Manchester United absagte.