Zukunft beim FC Bayern? Daley Blind äußert sich vage

Schon vor einigen Wochen soll die Entscheidung gefallen sein, dass der FC Bayern den nur für ein halbes Jahr ausgelegten Vertrag mit Daley Blind nicht verlängern wird. Offiziell bestätigt ist die Trennung nach kurzer Zusammenarbeit aber noch nicht.

Blind weiß noch nicht, wie es jetzt mit ihm weitergeht – hat er vielleicht sogar noch eine Zukunft an der Säbener Straße? "Ich bin jetzt erst mal ablösefrei, es wird also noch viel auf mich zukommen", sagt der 33-Jährige im niederländischen Fernsehen bei Vandaag Inside. "Wir werden das in den nächsten Wochen in Ruhe klären und dann nach Gefühl eine gute Entscheidung treffen."

Der deutsche Rekordmeister holte Blind Anfang Januar überraschend zu sich, nachdem die schwere Knieverletzung von Lucas Hernandez bekanntwurde. Blind stand seitdem aber nur einmal in der Startelf, gab im Hintergrund lediglich den Backup.