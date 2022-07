Streik unwahrscheinlich Zukunft mit Lewy? Bayern geben Hoffnung nicht auf

Robert Lewandowski will den FC Bayern in Richtung Barcelona verlassen. Das hat der Pole mehrfach öffentlich klargestellt. Der FCB verweigert Lewandowski bisher allerdings die Freigabe. Die Bosse hoffen angeblich darauf, dass der 33-Jährige letztendlich einlenkt und seinen Vertrag erfüllt.

Mit Spannung wird erwartet, ob Lewandowski am 12. Juli zum Trainingsstart in München eintrudelt. Streiken wird der Pole wohl nicht. Zumindest glaubt das Lewandowski-Kumpel Tomek Zawislak. "Ich weiß nicht, woher die Gerüchte über einen Streik kommen. So einen Gedanken gab es nie", stellte der Lewy-PR-Berater gegenüber der Bild klar.

Glaubt man Zawislak, wird Lewandowski zum Trainingsbeginn erscheinen. Allerdings könne es auch in den Wochen danach noch zum Transfer kommen. "Das Transferfenster ist weiter offen, Robert hat klargemacht, dass er gehen möchte und die Gespräche finden statt. Es sind immer noch verschiedene Szenarien möglich", betont Zawislak.

Bayern-Bosse haben "kleine Hoffnung"

In der Chefetage des FC Bayern hofft man laut Kicker noch immer auf eine gemeinsame Zukunft mit Lewandowski. Die Fronten zwischen Vereinsführung und Torschützenkönig seien zwar nach wie vor verhärtet, dennoch würden Oliver Kahn und Co. die "kleine Hoffnung" haben, dass Lewandowski seine Wechselgedanken doch noch zu den Akten legt und mit Freude in sein letztes Vertragsjahr an der Säbener Straße geht.