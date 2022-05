Selecao-Ass Richarlison darf Everton verlassen - Barça und United gehandelt

Richarlison, der in der Transfer-Gerüchteküche unter anderem mit Manchester United und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird, steht bei den Toffees noch bis 2024 unter Vertrag. Der brasilianische Nationalstürmer will den Goodison Park eigentlich nicht verlassen.

"Ich möchte mit Everton in der Champions League spielen und nicht zu einem anderen Verein gehen", sagte er im Februar 2022. Allerdings ist Everton von der Champions League so weit entfernt wie seit Jahren nicht mehr.