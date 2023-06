Bye, Bye Leeds? Inter Mailand und Juve jagen Willy Gnonto - auch Freiburg zeigt Interesse

Nicht nur nach seinem Tor gegen die Schweiz, was er eher unüblich per Kopf erzielte, wurde man auf den neunzehnjährigen Flügelstürmer aufmerksam. Seine Ballsicherheit und Technik haben sich schon lange herumgesprochen. Der FC Everton ist an ihm bereits dran, aber auch der SC Freiburg bekundete bereits im vergangenen Jahr Interesse – ohne dass mehr daraus wurde.

Juventus Turin an Gnonto interessiert

Aber auch Juventus fühlte schon vor ein paar Monaten vor, tastete sich an Gnonto heran, mit der Absicht, schnell einen möglichen Ersatz für Federico Chiesa zu finden, falls dieser Juve gegen eine hohe Ablösesumme verlassen sollte.

Klar ist: Willy kennt das Umfeld bei Inter, wo er quasi aufgewachsen ist, und so macht sich auch der Champions-League-Finalist um Mister Simone Inzaghi Hoffnungen, den U21-Stürmer nach Mailand zu lotsen. Dabei schwingt auch ein wenig der romantische Gedanke mit, der "verlorene Sohn" würde heimkehren.

Willy Gnonto ist bei aller Leichtigkeit auf dem Platz, ein sehr fokussierter junger Mann, der genau weiß, was er will. Zwischen dem Schweizer Super-League-Triumph mit Zürich, seinem ersten Tor in der Nationalmannschaft gegen Deutschland, und dem Wechsel in die Premier League im letzten Sommer, "baute" Willy seine Mittlere Reife. Zu welchem Verein es den Shootingstar zieht, bleibt abzuwarten.

