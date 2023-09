FC Everton vor dem Ausverkauf? Toffees bangen um ihre Stars

Der derzeitige Everton-Besitzer, Farhad Moshiri (68), hat die Schnauze voll! Seine knapp 94-prozentige Klubbeteiligung will der Milliardär unbedingt loswerden. Mit der Investmentgesellschaft 777 Partners ist sogar schon ein passender Abnehmer gefunden. Laut BBC seien die Gespräche zwischen den beiden Parteien bereits fortgeschritten.

777 Partners steht in England derzeit aber auf dem Prüfstand. Das Unternehmen, das zuvor Teams wie den FC Sevilla oder Hertha BSC übernommen hat, könnte unter anderem vom englischen Verband als zukünftiger Klubbesitzer abgelehnt werden, sodass Moshiri seine Anteile vorerst halten muss.

Da der Geschäftsmann nicht vorhat, weiteres Geld in den Verein zu pumpen – 740 Millionen Euro hat er in der Vergangenheit schon in Neuzugänge investiert – bleibt dem FC Everton im Januar womöglich nur der Verkauf seiner Stars. Spieler wie Jordan Pickford (29) oder Amadou Onana (22) könnten also im Winter vor einem Wechsel stehen.