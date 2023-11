Premier-League-Klub droht riesiger Punktabzug - platzt der geplante Verkauf?

Das wäre ein echter Hammer: Dem FC Everton droht ein riesiger Punktabzug in der Premier League. Grund dafür sind Verstöße gegen das Financial Fairplay.

Auf den FC Everton könnten schwere Zeiten zukommen. Gegen den Klub aus Liverpool wird wegen möglicher Verstöße gegen das Financial Fairplay ermittelt – nun scheint ein offenbar ein Ende der Ermittlungen in Sicht zu sein. Das berichtet zumindest Sportjournalist Steve Brown.

Demnach habe die unabhängige Kommission, die von der Premier League für die Untersuchung des Falls beauftragt wurde, ein Urteil gefällt. Dieses soll voraussichtlich Ende der Woche bekanntgegeben werden. Und das Ergebnis lautet offenbar ein Zwölf-Punkte-Abzug für den Premier-League-Klub.

Rutscht Everton auf den letzten Platz zurück?

Everton steht nach zwölf Spieltagen mit 14 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz und drohte bereits in den vergangenen zwei Spielzeiten abzusteigen. Sollten dem Klub tatsächlich zwölf Punkte abgezogen werden, hätte man nur noch zwei Zähler und würde hinter dem FC Burnley, Sheffield United und Luton Town das Tabellenschlusslicht bilden.

Zuvor hatten britische Medien bereits berichtet, dass die Premier League in Zukunft härter durchgreifen wolle und bei den Toffees anfange. Zwölf Punkte Abzug hat es in der Premier League noch nie gegeben. Anfang des Jahres hatte die Liga erklärt, dass man die Regeln des Financial Fairplay verschärfen wolle.

Investoren-Übernahme droht zu platzen

Die Regeln sagen vor, dass die Vereine über einen Zeitraum von drei Jahren einen maximalen Verlust von 105 Millionen Pfund verbuchen dürfen. Everton allerdings soll laut Berichten des Telegraphs Schulden in Höhe von 266,8 bis 371,8 Millionen Pfund angehäuft haben.

Schon bald könnte es für Everton allerdings eine Finanzspritze geben. Die Toffees stehen vor der Übernahme des Investors 777Partners, der auch Hertha BSC übernommen hatte. Das Unternehmen soll ein Angebot über 630 Millionen Euro erhalten und bereits angenommen haben. Gut möglich, dass der Deal durch die Verstöße nun zu platzen droht.

