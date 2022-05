FC Everton Bayern, Real und Co.: Europäische Giganten rangeln um Richarlison

Der Brasilianer avancierte mit 10 Ligatreffern und fünf Vorlagen zu einem der großen Helden im Abstiegskampf. Seine Qualitäten will der 25-Jährige aber gewiss nicht in jeder Saison einsetzen, um gerade so den Klassenerhalt in der Premier League zu schaffen – und das muss er auch nicht zwangsweise.

Mit den Tottenham Hotspur, Real Madrid und Paris Saint-Germain haben sich laut Daily Mail drei Top-Klubs nach Richarlison erkundigt. Everton könnte zwar auf die Einhaltung des bis 2024 gültigen Vertrages pochen, dürfte bei einem entsprechend hohen Angebot allerdings schnell weiche Knie bekommen.

Die zurückliegende Spielzeit zerrte schließlich nicht nur an den Nerven der Liverpooler, sondern auch an deren Ruf. Das Team von Frank Lampard will die nächste Saison daher am liebsten in der oberen Tabellenhälfte abschließen. Für dieses hochgeschossene Ziel benötigt der Verein Geld, das der Verkauf von Richarlison hineinspülen könnte.