60 Millionen: Cristiano Ronaldo erhält Unterstützung von einem Landsmann

Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich der nächste Top-Spieler aus Europa verabschiedet und in den mittleren Osten wechselt. Der gebürtige Brasilianer Otavio verlässt mit dem FC Porto einen Top-Klub aus Europa und schließt sich dem Al-Nassr FC an.

Die Ablösesumme für den offensiven Mittelfeldspieler beträgt 60 Millionen Euro. Der aufstrebende Klub aus Saudi-Arabien reagiert mit dem Transfer womöglich auf den schwachen Saisonstart mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen in der Liga.

Kroos kritisiert Saudi-Wechsel von Otavio und Co.

Der 28-Jährige entscheidet sich damit gegen eine sportliche Herausforderung in Europa und für das große Geld. Real Madridd Mittelfeldspieler Toni Kroos kritisiert Wechsel wie diesen deutlich. "Womit ich ein Problem habe, sind eher die 26-, 27-, 28-Jährigen, die absolute Top-Qualität haben, in Top-Klubs in Europa spielen und in den nächsten drei, vier Jahren die Chance hätten, erstmal noch das zu erreichen, was andere schon erreicht haben, die dahin gehen. So ein Einschnitt in seine sportliche Karriere, von seinen Ansprüchen, das nur wegen Geld so runterzuschrauben – davon bin ich kein Fan", stellte der Deutsche klar.