Primeira Liga James Rodriguez will in Europa weiterspielen – und hält sich Rückkehr zu Ex-Klubs offen

James Rodriguez hat im Sinn, die Zelte in Bahrain wieder abzubrechen und seine Karriere in Europa fortzuführen. Der FC Porto sowie der AS Monaco sind dabei zwei Optionen, die er durchaus in Erwägung zieht.

Beim Urlauben in der kolumbianischen Heimat sortiert James Rodriguez momentan seine Gedanken. "Ich weiß nicht, wo ich nächste Saison spielen werde", sagte er auf Twitch. Das Abenteuer beim Al-Rayyan SC in Bahrain wird er wohl nach einem Jahr wieder beenden. Im Wüstenstaat soll James nicht gerade glücklich sein.

"In ein paar Tagen wird der Markt geöffnet und wir werden sehen. Wo auch immer sie mich haben wollen, ich werde hingehen", sagte James, für den eine Rückkehr in die Fußballelite "eine Option" sei: "Mal sehen, wer meinen linken Fuß haben will."

Seinen linken Fuß präsentierte er in Europa schon beim FC Porto, dem AS Monaco, Real Madrid, dem FC Bayern und dem FC Everton. Zwei Vereine aus dieser Liste könnten in den Planungen des 30-Jährigen noch eine größere Rolle einnehmen – sofern Interesse besteht.