Primera Division Bayern-Verteidiger Tanguy Nianzou vor Wechsel nach Sevilla

In zwei Jahren FC Bayern ist Tanguy Nianzou der Durchbruch nicht gelungen. Nun könnte er einen durchaus überraschenden Wechsel vollziehen.

Dass der FC Bayern Tanguy Nianzou gerne Spielpraxis bei einem anderen Klub verschaffen möchte, ist seit Längerem bekannt. Neu ist inzwischen, dass der deutsche Rekordmeister den Innenverteidiger offenbar permanent abgibt.

Laut dem Transferinsider Fabrizio Romano befindet sich der FC Sevilla in fortgeschrittenen Gesprächen mit Nianzou und will den Transfer noch in dieser Woche abschließen. Womöglich sichern sich die Bayern im Zuge des Verkaufs eine Rückkaufoption.