Dodi Lukebakio begeistert von "Legende" Sergio Ramos

Dodi Lukebakio hat beim FC Sevilla einen Fünfjahresvertrag unterschrieben - Foto: / Getty Images

Der belgische Offensivspieler Dodi Lukebakio (25) wechselte in diesem Sommer für zehn Millionen Euro von Hertha BSC zum FC Sevilla. In einem Interview mit der spanischen Sportzeitung Marca blickt er mit Vorfreude seiner neuen Aufgabe entgegen.

Aktuelles Video aus der Primera Division

In seinem ersten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber erzielte der frühere Bundesliga-Spieler Dodi Lukebakio prompt einen Treffer und konnte somit einen perfekten Einstand feiern. Sein Tor bescherte Sevilla drei Punkte beim 1:0-Heimsieg gegen UD Las Palmas. In einem Interview mit der Marca blickte der Belgier auf seine Karriere zurück und erklärte, wieso er von Sevilla absolut begeistert ist. Spielte bereits mit Wolfsburg in Sevilla Vor ein paar Jahren spielte Lukebakio bereits mit dem VfL Wolfsburg in der Champions League-Gruppenphase in Sevilla und hat tolle Erinnerungen an das Stadion: "Es war unglaublich. Ich habe in vielen tollen Stadien gespielt, aber das war besonders und das sage ich nicht, weil ich jetzt hier spiele." Lehnte Angebote aus der Premier League ab Für den FC Sevilla lehnte der Belgier auch Angebote aus der Premier League ab. Es sei für ihn keine schwierige Entscheidung gewesen, da der Klub sich sehr um ihn bemüht habe, so Lukebakio. Er habe sich außerdem viele YouTube-Videos angeschaut.

Sergio Ramos kehrte von PSG zurück zu seinem Jugendverein - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Mit den Legenden Sergio Ramos und Navas in der Kabine Der Flügelspieler war zudem voll des Lobes für seine neuen Teamkollegen. "Ehrlich gesagt, hat mich das ganze Team überrascht", so der Ex-Herthaner. "Sie haben mich sehr gut aufgenommen und ich bin sehr glücklich." Es sei toll, mit erfahrenen Spielern wie Sergio Ramos (37) und Jesus Navas (37) zusammenzuspielen und so viel wie möglich zu lernen. "Es ist unglaublich, Legenden wie Ramos und Navas neben sich zu haben", so der Belgier. Positiver Eindruck vom Trainer Mendilibar Von seinem Trainer Jose Luis Mendilibar (62) zeigte sich Lukebakio sehr angetan: "Ich kann nicht zu viel sagen, weil ich noch nicht lange hier bin, aber ich muss sagen, dass ich einen sehr guten Eindruck habe. Er ist sich über seinen Plan im Klaren, er will mich auf der linken Seite, er hat mir gesagt, was er im Spiel will."

Dodi Lukebakio lobt Trainer Jose Luis Mendilibar - Foto: Ververidis Vasilis / Shutterstock.com