Primera Division Edinson Cavani will in Spanien spielen – gleich 6 LaLiga-Klubs lauern

Edinson Cavani bietet sich eine Vielzahl an Möglichkeiten, seine Karriere fortzusetzen. Bevorzugt will der Stürmer in spanischen Gefilden weitermachen, wo sich gleich sechs Klubs eine Zusammenarbeit vorstellen können.