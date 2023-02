Adnan Januzaj könnte Sevilla noch im Winter verlassen

Adnan Januzaj spielt in den Planungen des FC Sevilla keine große Rolle - Foto: / Getty Images

Adnan Januzaj spielt beim FC Sevilla unter Trainer Jorge Sampaoli keine Rolle. Die Andalusier strebten eine Trennung vom Belgier in der Wintertransferperiode an. Vergeblich. Kein Angebot erwies sich als passend für Verein und Spieler.

"Es gab zwei Angebote, eines von einem türkischen Klub und eines von einem Klub aus Katar, aber sie haben nicht überzeugt", verrät Manager Monchi. Innerhalb der Top-Ligen kann Januzaj nicht mehr wechseln. Die Süper Lig wäre als Ziel aber noch möglich. Basaksehir Istanbul soll Interesse bekunden.

Die Transferfrist in der Türkei läuft erst am 8. Februar ab. Das weiß auch Monchi, der wohl noch auf eine Trennung hofft. "Ich kann nicht sagen, was mit Januzaj passieren wird", betont der Sportdirektor. Sollte der Belgier bleiben, "würde er bei uns mit trainieren, um wieder die Form zu finden die er bei Real Sociedad hatte."