Irre Wende: Sergio Ramos zurück zur Ex

Sergio Ramos hat dem Al-Ittihad offenbar eine Absage erteilt und schließt sich zum wahrscheinlichen Ausklang seiner Karriere noch mal dem FC Sevilla an. Darüber berichten verschiedene Medien unabhängig.

Sergio Ramos: Nicht Galatasaray, Besiktas oder Al-Ittihad

Der Name Ramos war in den vergangenen Wochen heiß gehandelt worden. Der 37-Jährige erhielt bei Paris Saint-Germain keinen neuen Vertrag und steht dadurch ablösefrei auf dem Markt. Zuerst wurde über einen Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer spekuliert.

Dann tauchten auf einmal die türkischen Klubs Galatasaray und Besiktas auf, bis sich Al-Ittihad einschaltete. Das saudische Team um Karim Benzema unterbreitete Ramos gleich mehrere Angebote, die den Altmeister aber offensichtlich nicht überzeugen konnten.