Isco schießt gegen Ex-Boss: "Der größte Lügner in der Welt des Fußballs"

"Ich wollte mich nicht in die Gerüchteküche einmischen, aber ich habe mich geirrt. Die Leute müssen aus erster Hand erfahren, was passiert ist", berichtet der Edeltechniker. " Es sind viele Dinge passiert, viele Dinge, die meine Schuld sind und andere, die nicht so sehr meine Schuld sind."

Nachdem Julen Lopetegui den Verein verlassen hatte und das Wintertransferfenster näher rückte, seien "viele seltsame Dinge innerhalb des Vereins" passiert. "Sie riefen meinen Agenten an, um über eine Trennung zu reden, ohne vorher mit mir zu sprechen."

Zoff mit Sportdirektor Monchi

Daraufhin stellte Isco Sportdirektor Monchi zur Rede. "Ich weiß nicht, ob Sie mich wollen, ob Sie mich nicht wollen?", berichtet Isco von dem Gespräch. Er habe Monchi vorgeworfen unehrlich zu sein. "Ich habe ihm gesagt, dass er der größte Lügner ist, dem ich je in der Welt des Fußballs begegnet bin, und er hat mich angegriffen. Er kam auf mich zu, packte mich am Hals." Die Streithähne mussten voneinander getrennt werden.

Iscos Vertrag wurde im Dezember 2022 aufgelöst , Monchi ging am Saisonende zu Aston Villa. Isco will nach dem im Winter geplatzten Wechsel zu Union Berlin "keinen weiteren falschen Schritt in meiner Karriere machen." Daher wäge er alle Angebote sorgfältig ab. "Ich möchte ein Projekt, in dem ich Kontinuität habe, eine Mannschaft, die Fußball spielen will, mit einem unterhaltsamen Stil. Ich bin in meiner Karriere an einem Punkt angelangt, an dem ich, nachdem ich alles gewonnen habe, einfach nur noch Spaß haben will."

Verwendete Quellen

sport.es