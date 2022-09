Primera Division Nach Januzaj: FC Sevilla holt auch Kasper Dolberg

Der FC Sevilla hat nach dem enttäuschenden Saisonstart und dem Verkauf von Lucas Ocampos an Ajax Amsterdam auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Kasper Dolberg kommt.

Dolber war 2019 für 20,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Südfrankreich gewechselt. Sein Anschlussvertrag in Nizza ist noch bis 2024 gültig, sollte Sevilla keinen Gebrauch von seiner Kaufoption machen.

Der Däne wird zunächst bis zum Saisonende von OGC Nizza ausgeliehen. Nach Informationen der Sporttageszeitung Marca sicherten sich die Blanquirrojos eine Kaufoption in Höhe von knapp 20 Millionen Euro.

Sevilla hatte zuletzt Stürmer Lucas Ocampos an Ajax verkauft, zudem Munir El Haddadi an den FC Getafe abgegeben. Dolberg trifft in der der Offensivabteilung von Coach Julen Lopetegui unter anderem auf Adnan Januzaj, der ablösefrei von Real Sociedad nach Sevilla kommt.