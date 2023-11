Ramos-Zukunft bei La Roja? Nationalcoach De La Fuente spricht Klartext

Seit Anfang des Jahres ist Luis de la Fuente bei Spanien in der Verantwortung, doch auch der 62-Jährige machte Ramos nach eigenen Angaben zufolge klar, "dass er nicht auf mich setzt und das auch künftig nicht tun wird, ganz egal, wie ich spiele". Daher kündigte er im Februar seinen Rücktritt aus der Nationalelf an – fast 18 Jahre nach seinem Debüt.

De la Fuente macht Ramos-Spanien-Kapitel zu

An de la Fuentes Meinung, Ramos nicht zu nominieren, ändert das allerdings nichts, wie er nun unmissverständlich klar machte. "Es ist klar, dass allein die Betrachtung der Entwicklung der Ereignisse zeigt, dass ich auf andere Spieler setze. Und das ohne Sergio Ramos zu beeinträchtigen"

Zwar sei Ramos "ein großartiger Spieler", aber: "Ein Trainer muss mit einer Idee beginnen, die auf etwas basiert, und ich habe eine Reihe von Spielern, die mir Garantien und Selbstvertrauen geben."

Damit dürfte das Kapitel Ramos und die spanische Nationalmannschaft endgültig geschlossen sein. Die nächste und für dieses Jahr abschließende Länderspielperiode steht demnächst ins Haus. Am 16. November spielt Spanien in der EM-Qualifikation auf Zypern, am 19. November in der Heimat gegen Georgien.

